الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

مشاهد من حريق مصنع كيماويات بالشرقية

حريق مصنع كيماويات
حريق مصنع كيماويات بالشرقية

غطى دخان كثيف مركز بلبيس في محافظة الشرقية بسبب حريق نشب في مصنع كيماويات ونتج عن الحريق حتى الان اصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه إلى موقع الحريق وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

حريق هائل بمصنع كيماويات بالشرقية

حريق مصنع كيماويات ببلبيس

وكانت غرفة عمليات النجدة بالشرقية تلقت إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع كيماويات بناحية عزبة خلف بطريق أبو سمران بمركز بلبيس ونتج عن الحريق حتى الآن إصابة شخصين بحالات اختناق، وجرى تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية اللازمة لهما بمحيط موقع نشوب الحريق. 

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومين بقوات أمنية وعربات إسعاف إلى مكان البلاغ، وجري الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

فيما يواصل رجال الحماية المدنية محاولاتهم للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

الدخان يغطي سماء بلبيس..مشاهد من حريق مصنع كماويات بالشرقية،فيتو
الدخان يغطي سماء بلبيس..مشاهد من حريق مصنع كماويات بالشرقية،فيتو

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. 

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري. 

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الدخان يغطي سماء بلبيس..مشاهد من حريق مصنع كيماويات بالشرقية،فيتو1

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به. 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق. 

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الدخان يغطي سماء بلبيس..مشاهد من حريق مصنع كيماويات بالشرقية،فيتو2

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

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