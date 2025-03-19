الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار اليوم، يقدم موقع " فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.
ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار. 

سعر صرف الدولار لحظيا

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حالة من الارتفاع الكبير بنحو 18 قرشا منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025، بحسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 50.57جنيها للشراء.
- 50.71جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.60جنيها للشراء.
- 50.70جنيها للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.55 جنيها للشراء.
- 50.65 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.60جنيها للشراء.
- 50.70جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.60جنيها للشراء.
- 50.70جنيها للبيع.


 

سعر صرف الدولار 
سعر صرف الدولار 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

الدولار
الدولار

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى المركزي المصري سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار في البنك التجاري سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر الدولار في البنك سعر الدولار فى بنك قطر سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى مصر أمام الجنيه المصري سعر الدولار فى مصر سعر صرف الدولار فى البنوك

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

أسعار الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء

السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ( آخر تحديث)

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 18 يصل لـ 3620 جنيها

السعر الرسمى للدولار في البنوك المصرية مساء اليوم (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

تدوينة ضابط مباحث قنا تثير جدلًا واسعًا، رسائل دعم من المقربين والنشطاء يطالبونه بالاعتذار

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

المتحدث العسكري: القوات المسلحة جاهزة للتصدي والتعامل مع أي تهديدات

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

الزمالك يستقر على تجديد عقد محمد السيد 5 مواسم

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

وزير الاتصالات: التسجيل مفتوح في مبادرة الرواد الرقميون لكل الفئات العمرية

منوعات

المزيد

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

المزيد

خدمات

المزيد

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة آل بيت رسول الله (فيديو)

معجزات الرسول، سعد بن أبي وقاص صار مستجاب الدعوة بعد يوم القادسية

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية