الأربعاء 19 مارس 2025
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ,فيتو

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء الذي بدأ منذ قليل بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة وقرارات مجلس الوزراء.

ويعقب الاجتماع، انعقاد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث يستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلاله تفاصيل ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

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