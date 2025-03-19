السيسي يوجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية في قبول المستفيدين من مبادرة "الرواد الرقميون"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من مبادرة “الرواد الرقميون”، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، خاصة أنها سوف تساعد على تأهيل المستفيدين منها على الإلتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.

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