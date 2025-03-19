الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

تعليمات خاصة لمدافعي الزمالك قبل مواجهة الجونة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

وجه البرتغالي بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعليمات خاصة لمدافعي الزمالك قبل مواجهة الجونة اليوم الأربعاء.

وحذر بيسيرو اللاعبين من تكرار الأخطاء الدفاعية التي تم ارتكابها خلال الفترة الماضية في مباريات الزمالك.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

تنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام الجونة هي الأولى للأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025. 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة 

مباراة الجونة هى المباراة الثامنة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، وو مودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر. 

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 7 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة. 

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة 

التقى الزمالك والجونة في 19 لقاء بجميع البطولات، وفاز الزمالك على الجونة في 12 لقاء، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، وخسر الزمالك أمام الجونة في لقائين فقط. 

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