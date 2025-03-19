الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عامل ونجله بتهمة القيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة المرج، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وقال المتهمان إنهما يحفران منذ عدة أشهر ولم يعثرا خلال فترة حفرهما علي آي أثار أو قطع آثرية، مشيرين إلي أنهم قاموا بذلك بعد ان أحسوا بحركات غريبة في منزلهم.

وأضاف المتهمان أنهما سألوا أحد الدجالين فقال لهما أن منزلهما يسكنه جن يحرس مقبرة اثرية أسفل المنزل، ودعاهم للحفر لاستخراج الآثار وتحقيق الثراء السريع.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج ؛ بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.


تنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة المرج


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب وعُثر بمدخل العقار على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 5 أمتار.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح المرج التنقيب غير المشروع عن الآثار المرج مديرية أمن القاهرة

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