انطلاق الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني

ويبحث الاجتماع التحرك العربي والدولي لإلزام إسرائيل بوقف جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

ويعقد اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين برئاسة اليمن (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية)، وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.

إستئناف إسرائيل لجرائم العدوان والإبادة الجماعية

تبحث الدورة الطارئة مذكرة قدمتها دولة فلسطين حول التحرك العربي والدولي إثر إستئناف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن تداعيات قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إليه.

الموقف العربي الجماعي بشأن خطة التحرك العربي

ومن المقرر أن يصدر عن الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية مشروع قرار يعبر عن الموقف العربي الجماعي بشأن خطة التحرك العربي للرد على استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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