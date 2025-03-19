الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة أموال المواطنين بالإكراه في حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة أموال المواطنين، بمنطقة حدائق القبة، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى؛ بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص واستولوا منه على مبلغ مالي.

تشكيل عصابي لسرقة أموال المواطنين في حدائق القبة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم  2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بارتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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