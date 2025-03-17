حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة أموال المواطنين بالإكراه في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة أموال المواطنين، بمنطقة حدائق القبة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى؛ بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص واستولوا منه على مبلغ مالي.

تشكيل عصابي لسرقة أموال المواطنين في حدائق القبة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بارتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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