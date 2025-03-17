الإثنين 17 مارس 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة أموال المواطنين بالإكراه في حدائق القبة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة أموال المواطنين، بمنطقة حدائق القبة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى؛ بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص واستولوا منه على مبلغ مالي.

تشكيل عصابي لسرقة أموال المواطنين في حدائق القبة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة  4 أشخاص "لــ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم  2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بارتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة حدائق القبة قسم شرطة الحدائق مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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