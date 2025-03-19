الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إتاحة الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من الإسماعيلية

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو
ads

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الالكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظة الإسماعيلية، ويمكنهم الاستعلام عن موعدهم المقرر على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  المتقدمات والمتقدمين، من المحافظات الأخرى، المتابعة على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على الفيس بوك، لمعرفة مواعيد الامتحان المزمع عقده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية موقع بوابة الوظائف الحكومية محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة ينتهي من تجديد اعتماد 7 مراكز تدريبية

التنظيم والإدارة يُعلن عن وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

التنظيم والإدارة يُعلن عن وظائف جديدة بالهيئة العامة للطرق والكباري

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تقارير: محمد صلاح يرفض عرض الهلال السعودي

مها عبد الناصر تطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف أبو ظبي على بنك القاهرة

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

منوعات

المزيد

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-3-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

"الأمّ باب رحمة الله"، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية