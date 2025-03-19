الأربعاء 19 مارس 2025
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أخبار مصر

بالشروط والتفاصيل، توفير فرص عمل للمصريين في الأردن

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم على 29 فرصة لعمالة فنية مصرية للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات صناعة الزجاج،وصهر الحديد، والصناعات البلاستيكية والمطاطي

وأوضح أن هذه الفرص تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع وزير العمل الأردني د. خالد البكار،وفي سياق استكمال اجراءات الربط الالكتروني بين البلدين، لتسهيل  عملية استقدام الكوادر المصرية إلى المملكة الأردنية، والقضاء على ظاهرة السمسرة.

وأضاف الوزير جبران أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج،والادارة العامة للتشغيل.

وقال إنه على الراغبين في العمل في هذه المجالات تقديم السيرة الذاتية والمعلومات المطلوبة، على الرابط هنا 


وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي،عبارة عن  6 عمال انتاج صناعي، في مجال صناعة الزجاج،خبرة 5 سنوات في تحميل وتنزيل الصناديق بالونش،و شطف ويولي،وقص وتقطيع بماكينة دبل زجاج مزدوج،و ماكينة برم ومربع، والسن من 30-35 سنة،والمؤهل دبلوم متوسط،وذلك براتب شهري يتراوح بين 290-350 دينار أردني.

وتشمل الفرص: 20 عامل انتاج صناعي في مجال صهر الحديد،خبرة لا تقل عن 3 سنوات،وعنده القدرة على تحمل ضغط العمل،والسن من 18 - 45 سنة، والراتب من 290 إلی 350 دينار أردني،وعدد 2 عمال انتاج صناعي في مجال الصناعات البلاستيكية والمطاطية،خبرة 3 سنوات، صنايعي ماكينة فيلم، وماكينة قص،والسن من 30 - 40 سنة،والراتب 290 دينار أردني.

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

وأوضحت أن التقديم على الرابط المذكور لمدة 4 ايام،من اليوم الأربعاء الموافق 19-3-2025،وحتى يوم 22-3-2025..

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