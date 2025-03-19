تفاصيل معاينة عقار انهار جزئيا في الشرابية

كشفت معاينة نيابة الشرابية لعقار تعرض لانهيار جزئي بمنطقة الشرابية عن حجم الخسائر، وتبين سقوط سقف غرفة من الطابق الأرضي، وكذلك سقف غرفة من الطابق الثاني دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة، يفيد انهيار جزء من احد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار اجزاء من عقار مكون من طابقين،ولم يسفر عن وقوع اية اصابات او خسائر بشرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة

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