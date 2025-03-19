الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

جهود مكثفة لضبط قائد سيارة دهس شابًّا في إمبابة

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها لضبط قائد سيارة دهس شاب أثناء عبروه الطريق بمنطقة إمبابة.

مصرع شاب دهسته سيارة بإمبابة
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث، وسقوط مصاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبرو الشاب للطريق دهسته سيارة مسرعة مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحقظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لتفريغها وتحديد السيارة المتسببة فى الحادث.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع شاب دهسته سيارة بإمبابة مصرع شاب دهسته سيارة إمبابة مديرية أمن الجيزة قسم شرطة إمبابة

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