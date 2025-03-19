الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: فحص 3 ملايين سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 3 ملايين و130 ألف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» وذلك خلال 5 سنوات من انطلاقها في مارس 2020 وحتى اليوم، تحت شعار «100 مليون صحة».

المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، كما تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل.

ومن جانبه، قال الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة، إن فرق المبادرة تقوم بمتابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وتابع الدكتور فوزي فتحي، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة النتائج باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة

وأكد أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

الصحة: بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظات

متى يجب على مريض السرطان كسر صيامه؟ الصحة تكشف 3 أعراض

ولفت الدكتور فوزي فتحي، إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

100 مليون صحة الامراض المنتقلة من الام للجنين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الخط الساخن 15335 الصحة والسكان فيروس نقص المناعة البشري مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة نقص المناعة البشري

مواد متعلقة

الصحة: بدء تنفيذ التكليف الرئاسي بإنهاء قوائم الانتظار بالمحافظات

محافظ سوهاج يناقش مع نائب وزير الصحة سبل تطوير المنظومة الطبية

وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ107 آلاف فلسطيني عبروا إلى مصر

الصحة تعلن انتظام العمل بالإدارة العامة للتكليف بعد حريق المعامل المركزية (صور)

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

مواطن يطعن رئيس مدينة خلال تنفيذ قرار إزالة بقنا

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

المزيد

انفوجراف

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

معارك وغزوات، معركة النمارق بين المسلمين والفرس وفطنة أبي عبيد الثقفي كلمة السر

ما حكم من صام ولا يصلي في رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية