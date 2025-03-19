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شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

شيخ الأزهر،فيتو
شيخ الأزهر،فيتو
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أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، قرارًا بتكليف الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقًا، مستشار شيخ الأزهر، بالعمل أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات، وتكليف اللواء عمرو لطفي، بالعمل مستشارًا لمجلس أمناء البيت.

 

نبذة عن بيت الزكاة والصدقات 


تأسس بيت الزكاة والصدقات في عام 2014 بمبادرةٍ من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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