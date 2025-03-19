رشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة بناء يتسبب في احالة 5 موظفين بحي البساتين للجنايات

حصلت “فيتو” على نص امر احالة النيابة العامة لـ 5 موظفين بحي البساتين متهمين بتلقي رشاوي مالية الي محكمة الجنايات والتي ستنظر جلسة محاكمتهم في 20 مارس الجاري.



وجاء في امر احالة القضية التي حملت رقم 2936 لسنة 2024 كلي حلوان، والمقيدة برقم 464 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين م.ا، و. م ، ي. م، أ.م، ص.م، في غضون الفترة من 8 ابريل 2023 حتي 13 من ذات الشهر والعام بدائرة قسم شرطة البساتين محافظة القاهرة طلب المتهم الاول بصفته موظفا عموميا، وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن اداء عمل من أعمال وظيفته والاخلال بها.



واضاف امر الاحالة ان المتهم الاول طلب وأخذ لنفسه من ع.أ، بوساطة باقي المتهمين مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار رقم 8348 المجاورة الثامنة مدينة المعراج السفلي بنطاق حي البساتين الخاص به على النحو المبين بالتحقيقات.



واشار امر الاحالة أن المتهمون من الثاني حتى الخامس، توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام الاول على النحو المبين بالتحقيقات.

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