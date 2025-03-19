جمال سليمان يقدم جزءا ثانيا من مسلسل أهل الخطايا في 2026

أعلن صناع مسلسل أهل الخطايا الذي يقوم ببطولته الفنان جمال سليمان عن تقديم جزء ثانٍ من العمل خلال السباق الرمضاني لعام 2026.



أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الخطايا



وكانت قد كشفت الحلقة الأخيرة أن وردة "رانيا يوسف"، شقيقة نوح وآدم، هي من قامت بذبح يوسف نجل شقيقها آدم «أحمد فهيم»، لتقديمه قربانا للجن حتي تستطيع فتح مقبرة أثرية تحت منزل درغام «محمود السراج»، والتي كانت السبب هي وصفية في تحريض عائلة نوح «جمال سليمان» على قتل درغام وإشعال النار في منزلة، لكونه هو قاتل يوسف نجل شقيقهم آدم.



مسلسل "أهل الخطايا" شارك في بطولته جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوى، أشرف زكى، والعمل من تأليف أحمد أنور، ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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