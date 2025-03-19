أميرة عبيد: قانون الخلع يهدد استقرار الأسرة المصرية

أكدت الإعلامية أميرة عبيد أن الحل يكمن في نشر الوعي، محذرة من التأثير السلبي لقانون الخلع على استقرار الأسرة المصرية.

وأوضحت أن العلاقات الزوجية يجب أن تُبنى على أسس قوية وطويلة الأمد، لا أن تُختزل في قرارات متسرعة قد تهدد كيان الأسرة.

وأعلنت أميرة خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، عن موقفها الصريح من قانون الخلع، قائلة: "أنا اليوم لا أتحدث كمذيعة، بل كإنسانة، وأقولها بجرأة: أنا ضد قانون الخلع في مصر، بل أراه أمرًا غير جائز من الأساس. لا أؤمن به، لأن الزواج مسؤولية يجب تحملها وليس مجرد قرار يمكن التراجع عنه بسهولة."

وأضافت أنه في بعض الحالات، قد يكون الزوج سببًا في تعاسة زوجته، مما يجعلها تلجأ للخلع، لكن على الطرف الآخر، المرأة أيضًا قادرة على جعل حياة الرجل أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن المرأة ليست نصف المجتمع فقط، بل هي المجتمع كله، لأنها المسؤولة عن تربية الأجيال القادمة.

وانتقدت أميرة بعض الظواهر السلبية التي نشأت نتيجة التربية غير السليمة، مؤكدة أن أشباه الرجال الذين يعاني منهم المجتمع اليوم هم نتاج تربية غير واعية من بعض النساء.

وشددت على أهمية التحلي بالصبر في العلاقات الزوجية، قائلة: "عندما نريد النجاح في أي مجال، فإننا نذاكر ونجتهد طوال العام، فلماذا لا نطبق نفس المبدأ في الزواج؟ لا بد من بذل الجهد، والمحاولة مرارًا وتكرارًا قبل اتخاذ قرار الانفصال، وحينها إذا لم يكن هناك حل، يصبح الطلاق الخيار الأخير ولكن بعد استنفاد كل المحاولات."



كما أكدت الإعلامية أميرة عبيد موقفها الحاسم من قضية إدمان المخدرات، مطالبة بتشريع قانوني يقضي بإعدام المدمن غير القابل للعلاج، موضحة أن المدمن ليس مجرد مريض كما يروج البعض، بل هو خطر حقيقي يهدد المجتمع.

وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وصف الإدمان بـ"المرض" جاء نتيجة مصطلحات تروجها بعض المصحات العلاجية، لكن الحقيقة أن هناك نوعين من المدمنين: الأول هو الذي وقع في الإدمان بغير قصد نتيجة ضغوط أو ظروف قهرية، ويسعى بجدية للعلاج والتعافي، وهذا يستحق الدعم والمساعدة، أما الثاني فهو الذي يرفض العلاج ويتمسك بالإدمان بإرادته الكاملة، وهذا الشخص لا يُعتبر مريضًا، بل خطرًا يهدد المجتمع ويجب التعامل معه بحزم.

وأضافت أميرة أن المدمن هو من يصنع التاجر والمروج، وليس العكس، مشيرة إلى أن استمرار المدمنين غير القابلين للعلاج يعني مزيدًا من تجار المخدرات، وارتفاعًا في معدلات الجريمة من سرقة وقتل، وبالتالي، فإن هؤلاء المدمنين بمثابة إرهابيين داخل المجتمع.

وطالبت أميرة مجلس النواب بضرورة إصدار قانون صارم يضمن محاسبة المدمن غير المتعافي الذي يرفض العلاج، مؤكدة أن المجتمع لن يتعافى طالما ظل هؤلاء المدمنون يشكلون خطورة على الأسر والأفراد.



وكشفت الإعلامية أميرة عبيد عن كواليس حلقتها المثيرة للجدل مع صاحبة تريند "عايزة عريس"، والتي شهدت مشادة كلامية بينهما، حيث طالبتها أميرة عبيد باحترام المشاهدين، فما كان من الضيفة إلا أن ردّت بحدة قائلة: "أنا في تحقيق ولا إيه يا أستاذة؟".

وعلّقت أميرة على الموقف خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: قائلة: "من الطبيعي أن يحترم أي شخص جمهوره، ومن لا يفعل ذلك يستحق المساءلة، فنحن في دولة قانون."

ونفت الإعلامية تمامًا الاتهامات التي يوجهها لها البعض بأنها تستضيف الضيوف من أجل السخرية منهم أو التقليل منهم، مؤكدة: "لم ولن أهين ضيفًا على الإطلاق، وإذا فعلت ذلك، سيتم إيقافي فورًا.

أما عن أسباب الخلاف مع صاحبة التريند، فقد أوضحت أن النقد الذي وجهته إليها كان بناءً، ولكن من يرتكب الخطأ دائمًا ما يشعر بالهجوم عند مواجهته بالحقيقة، ويحاول الرد بشكل عدائي.

وأضافت عبيد: "المشكلة ليست في أن فتاة تطلب الزواج، ولكن في الطريقة التي قُدّم بها الأمر، من خلال أسلوب غير لائق وظهور غير محتشم، بهدف تحقيق ترند، رغم وجود مكاتب متخصصة للزواج في كل مكان."

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