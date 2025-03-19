مصر تدين بشدة محاولة استهداف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وأعربت مصر عن استنكارها الشديد لهذا العمل الاجرامي الارهابى، وترفض كافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الامن والاستقرار فى جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وتؤكد مصر على تضامنها الكامل مع فخامة الدكتور حسن شيخ محمود وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.

وتقدمت مصر بخالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة والشعب الصومالي الشقيق وإلى ذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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