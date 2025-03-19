آخر مستجدات تطور العلاقات المصرية البحرينية في عهد السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحمد بن عيسي ملك البحرين على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين وحرص البلدين الشقيقين على دفع التعاون لآفاق أرحب في كافة المجالات، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا المنطقة.

تطور العلاقات المصرية البحرينية

وترصد فيتو في السطور التالية تطور العلاقات المصرية البحرينية:

- تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الساعات الماضية، اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الجارية للقمة العربية.

السيسي وملك البحرين يدينان الضربات الجوية على غزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أدان الرئيس السيسي وملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له.

السيسي وملك البحرين يؤكدان على ضرورة الإلتزام الكامل بقرارات القمة العربية ورفض تهجير الفلسطينيين

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وملك البحرين أكّدا على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشيرين إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.

السيسي وحمد يؤكدان قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين حمد بن عيسى مؤخرا أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذًا في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة

- تلقى الرئيس السيسي، مؤخرا، اتصالًا هاتفيًا من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

تطورات الأوضاع في غزة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية بشأن الوضع في غزة، وأكد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل، مشددين على أن التهدئة في الأرض الفلسطينية تعد الأساس لعودة الاستقرار الإقليمي.

لتطورات في لبنان وسوريا

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين تناولا كذلك تطورات الوضع في لبنان وسوريا، مؤكدين حرصهما على ضرورة الحفاظ على استقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما، وحذرا من اتساع رقعة الصراع، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تدمير لفرص استعادة السلم والأمن بالمنطقة ومقدرات شعوبها، حيث أكد الرئيس السيسي في هذا الإطار حرص مصر على أمن دول الخليج كونه مكونًا أساسيًا لمنظومة الأمن القومي العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الزعيمان أهمية تكاتف دول المنطقة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بعدم الاستقرار الإقليمي، أخذًا في الاعتبار ما تطرحه تلك الأزمات المتلاحقة من تحديات وتهديدات جديدة، الأمر الذي يستلزم تكثيف التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.



- ترتكز العلاقات بين مصر والبحرين على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية إزاء القضايا المصيرية المشتركة والتي يتفاعل فيها البلدان مع محيطهما الجغرافي والجيو استراتيجي الهام والمؤثر، كما حرصت القيادتان بشكل دائم على إبداء وتقديم مواقف الدعم والتضامن مع المواقف والقرارات المصيرية والقضايا العادلة في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي والجهود المشتركة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين مصر والبحرين

- مع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم أخذت العلاقات منحى استراتيجيًا أكثر رسوخًا وعمقًا معتمدة على محاور رئيسية ثلاثة هي: التعاون الوثيق بين قيادتي البلدين وتأكيد البلدين دعمهما ومساندتهما للآخر في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتوسيع قاعدة التعاون المشترك في شتى المجالات بخاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

- مرحلة جديدة من التضامن عبر الاتفاق على تكثيف الزيارات المتبادلة للتنسيق والتشاور مما انعكس بشكل إيجابي على النجاح في مواجهة مجمل التحديات التي تتصدى لها دول المنطقة بكثير من الحكمة واليقظة وتغليب لغة الحوار والقنوات الدبلوماسية في حل الأزمات.

- مصر والبحرين علاقات ود ومحبة وأخوة تاريخية بين الدولتين والقيادتين والشعبين فهناك تعاون واسع ومتنوع كما أن هذا لا يمكن أن يفصله عن علاقات مصر المتميزة بالخليج العربي.

- دول الخليج العربي دائما في عقل وبال مصر والمصريين وهموم الخليج هي هموم مصر وشواغله شواغل مصر والآمال والطموحات مشتركة، والتعاون دائم.

- مصر ترى أهمية قصوى لتدعيم العلاقات العربية وتعزيزها بكل ما هو ملموس ويؤدي لتحقيق نتائج في تقوية العلاقات والأواصر والتعاون مؤكدا ضرورة أن تكون الدول العربية سندا لبعضها البعض في مواجهة الأزمات التي تعصف بكيان المنطقة ونحن في ظروف استثنائية منذ أكثر من 10 سنين وممتدة في حلقات متصلة في تمزق وانهيار وحروب أهلية وتغيرات شديدة، فالدول الراسخة وذات القدرة وكل من يستطيع أن يساند أشقائه وهو ما يحدث، وكان للقضية الفلسطينية جزء كبير جدا.

- أكد الرئيس السيسي خلال لقاءاته مع قادة البحرين متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وكذا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصةً من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية.



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