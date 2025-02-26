وزارة العمل تواصل اختبارات المرشحين للعمل بالخارج

تواصل وزارة العمل تنظيم عملية الاختبارات المطلوبة للمرشحين للسفر للعمل بالخارج، والذين تقدموا للوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

الاختبارات المطلوبة للمرشحين للسفر للعمل بالخارج

وتجرى الاختبارات بحضور وفود من البلدان التي تتوفر فيها تلك الفرص أمام الكوادر المصرية، وكذلك من الإدارة العامة للتشغيل.

وبحسب بيان صدر اليوم الأربعاء فإن الصور المرفقة لأحدث تلك الاختبارات على مهنتي نجار ونقاش للعمل في الامارات واحدى الدول العربية، حيث وجه وزير العمل محمد جبران، كافة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وعددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج، مؤكدا أن منظومة التدريب المهني بالوزارة نجحت في توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة تلبي كافة احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

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