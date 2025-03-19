الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لمواجهة نظيره الجونة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد صبحي في حراسة المرمى.

ومحمد حمدي وصلاح مصدق والونش وعمر جابر في خط الدفاع.

ومحمود جهاد وسيف جعفر وناصر ماهر ومصطفي شلبي وشيكابالا في خط الوسط.

وحسام أشرف في خط الهجوم. 

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر 

وتنقل مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وتعد مباراة الزمالك اليوم أمام الجونة هي الأولى للأبيض في بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الجاري 2024-2025.  

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك
- سموحة
- مودرن سبورت
- بتروجيت
- الجونة

مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة 

مباراة الجونة هي المباراة الثامنة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلى، وزد إف سى، وإنبى بالدوري الممتاز، وو مودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر. 

وقاد البرتغالى جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 7 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 3 مباريات ولم يتذوق طعم الخسارة.  

تاريخ مواجهات الزمالك والجونة 

والتقى الزمالك والجونة في 19 لقاء بجميع البطولات، وفاز الزمالك على الجونة في 12 لقاء، وتعادل الفريقين في 5 لقاءات، وخسر الزمالك أمام الجونة في لقائين فقط. 

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