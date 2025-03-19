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رياضة

موعد مباراة ليبيريا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

منتخب تونس
منتخب تونس

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب تونس ضيفًا على منتخب ليبيريا، اليوم الأربعاء، على مجمع صامويل كانيون دو الرياضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة ليبيريا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة ليبيريا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، على مجمع صامويل كانيون دو الرياضي في تمام 6:00 مساء بتوقيت مصر، 5:00 بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيريا ضد تونس في تصفيات كأس العالم 2026

تمتلك شبكة SSC SPORT حقوق بث مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتذاع مباراة ليبيريا ضد تونس على قنواتها.

كما سيتم إذاعة مباراة ليبيريا أمام تونس على قناة الرياضية التونسية داخل تونس.

ويتصدر نسور قرطاج جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بينما يتواجد منتخب ليبيريا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

ويتطلع منتخب تونس لتعزيز صدارة المجموعة الثامنة، التي تضم ""ناميبيا وليبيريا ومالاوي وغينيا الاستوائية وساو تومي" من أجل خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026.

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