الأربعاء 19 مارس 2025
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اقتصاد

ثبات أسعار سيارات MG 5 خلال منتصف مارس

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

ثبت الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، أسعار سياراتها MG 5 بالسوق المصري بالتزامن مع منتصف شهر مارس الجاري لتنشيط حركة المبيعات داخل السوق المصرية ومن المقرر تطبيقها اليوم الأربعاء 19 مارس بجميع المعارض المصرية.



 أسعار سيارات MG 5 في مارس 2025  

ونرصد في التقرير التالي  أسعار MG 5 الجديدة في مصر خلال شهر مارس وفق ما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا وهي  كالتالي:
 

يصل سعر أول فئه ستاندرد 900 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

يصل سعر لاكشري مليون جنيه بنفس السعر السابق بدون تغيير.



مواصفات محركات سيارات MG 5

زودت سيارات MG بمحرك 4 سلندرات سعة 1500 سي سي بقوة 120 حصانًا عند 6.000 لفة في الدقيقة وعزم دوران 150 نيوتن متر عند 4.500 لفة في الدقيقة. وتحقق السيارة استهلاك وقود بواقع 5.8 لتر لكل 100 كم. كما تأتي مع ناقل حركة CVT أوتوماتيك. 



مواصفات وسائل أمان السيارة MG5

وسائد هوائية بين 2 و6 وسائد مع مقاعد الأمان للأطفال في الخلف وايموبليزر.

فرامل ABS وEBD.

ونظام الثبات الإلكتروني.

فرامل يد إلكترونية.

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