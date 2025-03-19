الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

حبس المتهمين في واقعة فيديو سرقة أبواب المساكن بالتجمع

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 أشخاص بسرقة بوابات حديدية من أمام أحد المساكن بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو عبر إحدى المنصات الإلكترونية بشأن قيام 4 أشخاص بسرقة بوابات حديدية من أمام أحد المساكن بالتجمع الخامس. 


وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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