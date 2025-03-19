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اليوم، قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيها بـ 3 مراكز جديدة بالدقهلية

سيارات اللحوم، فيتو
سيارات اللحوم، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة اليوم الأربعاء، بمراكز أجا والسنبلاوين وميت سلسيل، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيهًا للكيلو، تيسيرًا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

قافلة سيارات اللحوم بسعر 260 جنيهًا بمراكز أجا والسنبلاوين وميت سلسيل.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هذه القوافل المدعومة تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، عن طريق إقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

سيارات اللحوم تبدأ البيع بسعر 260 جنيهًا للكيلو، من اللحوم الطازجة.

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع، المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، فإن سيارات اللحوم تبدأ البيع بسعر 260 جنيه للكيلو، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، وأماكن تواجد السيارات، أمام مجلس مدينة أجا، وأمام مركز شباب كفر العنانية بالسنبلاوين، وأمام موقف ميت سلسيل أمام منفذ أهلا رمضان، ابتداء من الساعة 10 صباحا.

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