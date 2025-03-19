للمقبولين، اعرف ترتيب أولويتك لتخصيص شقق "سكن كل المصريين 5"

استقبل عدد كبير من حاجزي شقق سكن كل المصريين 5 رسائل نصية من صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بنتيجة حجز شقق سكن كل المصريين 5 وموقفهم من الحجز سواء بالقبول أو الرفض.

وانتهى صندوق الإسكان الاجتماعي من فرز 561 ألف ملف بمعدل 98.2% من إجمالي الملفات، وسيتم فتح باب التظلمات للعملاء المرفوضين مبدئيًا خلال الفرز، مشيرة إلى أن العدد الذي تقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان هو الأكبر منذ إطلاق البرنامج، وهو ما يعكس المزيد من الثقة والمصداقية من المواطنين تجاه البرنامج.

وبالنسبة للمواطنين المنطبق عليهم الشروط ينتظرون ترتيب الأولوية لاستكمال اجراءات التخصيص، وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن نظام تخصيص شقق سكن كل المصريين 5 بحسب ترتيب أولويات المتقدمين وذلك في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين.. وقواعد ترتيب الاولوية كالتالي:

-المتزوج ويعول في مقدمة الأولويات، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول.

-الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول.

-الأولوية للأسرة الأقل عددا في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وذلك في حالة تساوي العدد وتكون الأولوية للأكبر سنًا.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان

والاستعلام عن موقفك من نتيجة التقديم حدد الصندوق عددا من الوسائل للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري وإمكانية توجه المواطنين التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك http://www.facebook.com/shmffeg، أو الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول أو رقم 090071117 من أي خط أرضي.

نتيجة حجز شقق الإسكان

كما يمكن التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان (جهاز مدينة 15 مايو – جهاز مدينة دمياط الجديدة – جهاز مدينة السادات – جهاز مدينة أسيوط الجديدة – الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق – جهاز مدينة الصالحية الجديدة – مديرية الإسكان بالوادى الجديد).

وأكدت مى عبد الحميد انه تم ضمن هذا الإعلان بيع 762 ألف كراسة شروط عبر 590 مكتب بريد حيث قام 589 ألف مواطن بسداد مُقدم جدية الحجز، فيما قام 571 ألف مواطن بالتسجيل ورفع المستندات.

مبادرة سكن لكل المصريين 5

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك عددا من المناطق المطروحة بالإعلان لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها بعد انتهاء مرحلة الفرز، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة، وهذه المناطق هي " أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وارمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبدارى، والحمام، والطود، والقرنه (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار ابوجرج، وجزر القطورى – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الاخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة".

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