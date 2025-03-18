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ثقافة وفنون

مسلسل معاوية، موعد عرض الحلقة 18 اليوم الثلاثاء

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسل معاوية الحلقة 18، تعرض مساء اليوم الثلاثاء الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وذلك عبر قناة mbc1 ومنصة شاهد. 

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل معاوية 

وتعرض الحلقة الجديدة عبر منصة شاهد في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. 

مسلسل معاوية الحلقة 17 

وشهدت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة وحياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، تطورات مثيرة، حيث تبدأ بنجاح معاوية في فرض نظام البريد ليربط بين ولايات خلافته جميعها وتأتيه أخبارها أول بأول. 

وضمن أحداث الحلقة، يعلن زياد بن أبيه والي فارس العصيان على معاوية بن أبي سفيان، ويرفض بيعته كما يمنع عنه الخراج، ليقع معاوية في حيرة من أمره تجاه زياد ويبدأ في مشاورة المقربين منه بشأن التعامل معه. 

ويشير عليه الأقربون بضرورة قتاله حتى لا يتعاظم أمره ويهدد دولته الجديدة، فيما يلجأ معاوية لحيلة ذكية تنهي عصيان زياد تماما له. 

واستدعى معاوية حديث قديم سمعه عن والده "أبو سفيان" بأن زياد بن أبيه هو ابنه من سيدة تدعى "سمية" لكنه رفض نسبته إليه سابقا، فسمي زياد بن أبيه ونسب إلى قبيلة ثقيف والتي تنتمي أمه لها. 

ليجد معاوية الفرصة أمامه لينهي الصراع مع زياد بن أبيه دون أن يلجأ للحرب والقتال في بداية عهده، ليدعوه إلى زيارة دمشق من خلال والي الكوفة المغيرة بن شعبة، ويبعث معه برسالة يعترف فيها بأن والد زياد هو أبو سفيان بن حرب وينسبه إليه وهو من هو من سادات قريش.

ليذهب زياد إلى دمشق ويستقبله معاوية استقبال الأخ، وهناك وبعد محادثات يوافق زياد على مبايعة معاوية، ويتثبت معاوية زياد على ولاية فارس، وبذلك يستطيع معاوية انهاء أزمة ظلت تؤرقه طويلا دون أن يلجأ فيها للحرب والقتال. 

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