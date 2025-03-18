بتروجيت يهزم سموحة 2-1 في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، فاز بتروجيت على سموحة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية) على ستاد برج العرب.

وسجل هدفي بتروجيت كل من خالد أبو زيادة واسماعيل بامبا.



فيما سجل هدف سموحة الوحيد محمد مصطفى ميدو في الشوط الثاني.

قائمة سموحة للمباراة

حراسة المرمى: محمد أشرف، حسين تيمور

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد رجب، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر

خط الوسط: شريف رضا، أدهم أحمد، محمد كناريا، محمد زيكا، الحبيب أحمد، محمد كونيه، أبو بكر ليادي، إسلام عطية، أشرف مجدي

خط الهجوم: محمد سالم، مصطفى البدري، صامويل أمادو، علي عمرو



وخسر سموحة الذي يقوده أحمد سامي أمام الزمالك بنتيجة 4-2 في ربع نهائي كأس مصر في آخر مبارياته.

طاقم التحكيم للمباراة

حكم الساحة: خالد الغندور

المساعدان: محمد عزازي، أحمد زغلول

الحكم الرابع: عمرو عايد

حكم الفيديو: علاء صبري

مساعد حكم الفيديو: محمد عبد الحافظ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.