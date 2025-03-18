الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بعودة المفاوضات

مظاهرات إسرائيل،
مظاهرات إسرائيل، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نحو 50 ألف شخص تظاهروا الليلة في تل أبيب للمطالبة بعودة المفاوضات.

لابيد يهاجم حكومة نتنياهو

ومنذ قليل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع والاحتجاج.

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن الحكومة لا تبذل كل جهدها، ولا تستغل كل وسيلة ممكنة لإعادة المختطفين.

وأضاف لابيد: أن وقف الحرب له ثمن سياسي ونتنياهو لا يريد دفعه، ونحن في وضع نخسر فيه مرتين فالمختطفون لا يعودون وحماس تحصل على وقف إطلاق نار مجانا.

 

حصيلة غارات الاحتلال على غزة

أفادت مصادر طبية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 429.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا "تحت الركام وجار العمل على انتشالهم"

 

تنديد دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية

ونددت دول عربية وغربية بالغارات الإسرائيلية، وقالت إنها تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وتنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وتوعدت إسرائيل حماس بمواصلة القتال في غزة حتى "إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة.

ولا تزال حماس تحتجز 59 من إجمالي 250 رهينة بعد هجوم قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

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