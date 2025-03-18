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أخبار مصر

قصة كفاح صاحبة المركز الثالث بمسابقة الأم المثالية 2025

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

 

قصة كفاح الأم 

 وجاءت فى المركز الثالث شربات فهمي عمار محمود والتي تبلغ من العمر  74 عاما، بدأ كفاح الأم منذ أن توفيت والدتها تاركة لها أربعة أشقاء ذكور أكبرهم يبلغ 17 عاما وأصغرهم 6 أعوام وكانت تبلغ من العمر 21 عاما؛ فقامت برعاية أخواتها الأربعة حيث كانت الأبنة الكبرى.

تزوجت الأم عام 1975 وكان عمرها 23 عاما من ابن عمها وكان يعمل سائق وكان يساعدها في تربية أخواتها حيث كانت الإقامة في منزل أسرتها.

 

رزقت الأم بالمولود الأول عام 1976 والمولودة الثانية عام 1979، وبعد مرور ثماني سنوات على زواجها أصيب الزوج بالمرض اللعين أدى إلى وفاته وكانت الأم حامل في الشهر السادس في الطفل الثالث.

قامت الأم بالحصول على مشروع صغير (تربية المواشي والطيور) وبيع منتجاتهم من أجل تحسين دخلها وكان الجميع يساعدونها في زيادة دخلها من المشروع حتى تزوج أخواتها واستقلوا بحياتهم شاكرين لها وقفتها معهم. 

 

كفاح من أجل رعاية الأبناء 

 كافحت الأم من أجل أبنائها وزرعت بداخلهم الاجتهاد وحب العمل والخلق الطيب إلى أن ألتحق الأبن الأكبر بكلية الطب وواصلت كفاحها معهم حتي حصلت الأبنة الوسطي علي دبلوم تدبير منزلي وأستكملت دراستها في كليات التعليم المفتوح وحصلت علي بكالوريوس خدمة اجتماعية وحصل الابن الثالث على بكالوريوس علوم وتربية ويعمل معلم أول وشجعت الأبن الأكبر على الحصول علي الزمالة ثم الدكتوراة.


توفى أخيها الأصغر فقامت برعاية زوجته وأولاده الصغار، تزوج أولاده ومازال عطاء الأم مستمر لأسرتها ولأحفادها  ورعاية أبناء أخيها المتوفى.

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