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رياضة

كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتقدم على سموحة بثنائية في الشوط الأول

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

كأس عاصمة مصر، تقدم بتروجيت على سموحة بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة المصرية) على ستاد برج العرب.

وسجل هدفي بتروجيت كل من خالد أبو زيادة واسماعيل بامبا.
 

قائمة سموحة للمباراة 

حراسة المرمى: محمد أشرف، حسين تيمور

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد رجب، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر

خط الوسط: شريف رضا، أدهم أحمد، محمد كناريا، محمد زيكا، الحبيب أحمد، محمد كونيه، أبو بكر ليادي، إسلام عطية، أشرف مجدي

خط الهجوم: محمد سالم، مصطفى البدري، صامويل أمادو، علي عمرو


وخسر سموحة الذي يقوده  أحمد سامي  أمام الزمالك بنتيجة 4-2 في ربع نهائي كأس مصر.

ويسعى سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لتعويض خروجه من كأس مصر والتركيز على مشواره في كأس الرابطة المصرية.

طاقم التحكيم للمباراة 

حكم الساحة: خالد الغندور

المساعدان: محمد عزازي، أحمد زغلول

الحكم الرابع: عمرو عايد

حكم الفيديو: علاء صبري

مساعد حكم الفيديو: محمد عبد الحافظ

 

 

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