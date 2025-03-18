الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

كيف تصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين؟

السلع التموينية
السلع التموينية

 بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ آلية صرف المنحة الإضافية على البطاقات التموينية، وذلك وفق إجراءات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل سهولة ويسر.

 

آلية الصرف: رسائل نصية لإعلام المستفيدين

تتم عملية الصرف وفق نظام دقيق يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، حيث تتولى هيئة الإنتاج الحربي إرسال رسالة نصية عبر بون صرف الخبز لكل بطاقة مستحقة، تتضمن إشعارًا بإضافة مبلغ الدعم المخصص، حيث يتم صرف دعم مالي إضافي لحاملي البطاقات التموينية، وتحصل البطاقة التي تضم فردين على 125 جنيهًا، بينما تستفيد البطاقات التي تضم ثلاثة أفراد أو أكثر من 250 جنيهًا، وذلك ضمن منظومة الدعم التمويني التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. 

ويهدف هذا الإجراء إلى إبلاغ المواطنين بمستحقاتهم بشكل مباشر، ما يسهم في تسهيل عملية الاستفادة من الدعم.

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة توفير السلع التموينية الواردة في قائمة الدعم، وتوزيعها على فروع الجملة المنتشرة في جميع المحافظات وفقًا لحصة كل منطقة.

ويتم إلزام المنافذ التموينية بتوفير السلع، حيث يتم تسليم السلع للتجار التموينيين ومنافذ "جمعيتي" بنسب محددة، مع إمكانية الاستعاضة الدورية للسلع لضمان توفرها بشكل مستمر.

 يُلزم التجار بالإعلان عن أنواع السلع وأسعارها للمواطنين، وتحصيل هامش الربح المحدد دون أي زيادات غير قانونية.

و تقوم مديريات التموين والتجارة الداخلية بمراقبة التزام التجار بصرف السلع وفق الضوابط، والتأكد من توافرها في فروع الجملة لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو احتكار.

وحددت الوزارة إجراءات صارمة في حال مخالفة التوجيهات، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تاجر تمويني أو منفذ "جمعيتي" يثبت عدم التزامه بالقواعد، لضمان استفادة المواطنين من الدعم بالشكل الصحيح.

ويبدأ العمل بهذه الإجراءات فور صدور القرار، على أن يتم مراجعة عمليات الصرف والتوزيع شهريًا لضمان تحقيق أهداف البرنامج ودعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال الفترة المحددة.

 

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السلع التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطاقات التموين

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