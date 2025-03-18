الثلاثاء 18 مارس 2025
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انطلاق المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم بمركز شباب الصلاحات بنى عبيد (صور)

مسابقة حفظ القران
مسابقة حفظ القران الكريم في الدقهلية، فيتو

أطلق مركز شباب الصلاحات التابع لإدارة شباب بني عبيد، في محافظة الدقهلية، المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، للنشء والشباب أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب، في إطار  المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية  “بداية جديدة لبناء الإنسان”.

انطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب الصلاحات ببنى عبيد

جاء ذلك بإشراف عاطف ابراهيم رئيس قسم الشباب بالإدارة، وإيمان عبدالله مسؤول الشباب بالإدارة، وبحضور ماجدة ممدوح كامل المدير التنفيذي لمركز الشباب، وسلوي عبد الشافي مسؤول النشاط، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب.

شملت المسابقة حفظ القرآن الكريم، ونصفه وثلاثة أرباع، وربع وخمسة أجزاء، وجزء عم، وشارك (100) متسابق ومتسابقة من النشء لتعزيز الوعي الديني وتعزيز الرغبة في حفظ القرآن الكريم بين النشء والشباب.

جوائز قيمة للفائزين 

يحصل الفائز الأول على جائزة قيمة، يليها جوائز للفائزين الأربعة التاليين، وسوف يتم تكريم جميع المشاركين الباقين بشهادات تقدير تثمن جهودهم وتشجيعهم على الاستمرار في تحقيق التفوق في حفظ القرآن الكريم، في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 2025.

الهدف من مسابقة حفظ القرآن 

أكدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن الهدف من مسابقة حفظ القرآن  هو حفظ وتجويد القرآن الكريم، وتعميق الوعي الديني وإطلاق المهارات الإبداعية، بالإضافة إلى تنشيط الجانب اللغوي من خلال حفظ وتجويد القرآن الكريم، طبقا لاستراتيجية الوزارة بتطوير الأساليب والبرامج المقدمة، والتي تسهم فى بناء فكر ووعى النشء والشباب.

فاز بمسابقة حفظ القرآن، من هو محمد حسن "الطالب الكفيف" بعد إمامته المصلين في الجامع الأزهر

800 مشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى مراكز الشباب بدكرنس

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

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