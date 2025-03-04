انطلقت المسابقة السنوية الكبرى في حفظ القرآن الكريم رقم 33 بمراكز الشباب بإدارة شباب دكرنس، والتي ينظمها قسم الشباب في أول أيام المسابقة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

800 متسابق ومتسابقة في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى مراكز الشباب بدكرنس

فيما تتضمن المسابقة السنوية الكبرى في حفظ القرآن الكريم الاختبارات في حفظ القرآن كاملًا - ثلاثة أرباع القرآن - نصف القرآن _ ربع للقرآن الكريم، بدأت فعاليات المسابقة والاختبارات من اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، وحتى اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم، بمشاركة 30 مركز شباب، وفى نهاية شهر رمضان الكريم سيتم عمل حفل لتكريم أوائل حفظة القرآن الكريم، بمراكز الشباب المشاركة.

وتجرى الاختبارات اليوم بالمسابقة السنوية الكبرى لحفظ القرآن الكريم.

وفي سياق متصل تجرى الاختبارات بالمسابقة السنوية الكبرى لحفظ القرآن الكريم بمراكز الشباب الآتية: (️مركز شباب كفر عبد المؤمن، مركز شباب كفر الزهايرة، مركز شباب ديمشلت)، بإجمالى عدد المتقدمين للمسابقة في اليوم الأول بالمراكز السابق ذكرها " 800" متسابق ومتسابقة، ويقوم باختبار المتسابقين مشايخ من الأزهر الشريف، ومنطقة أوقاف دكرنس.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على أن مراكز الشباب بالدقهلية تشهد فعاليات ومبادرات وأنشطة وبرامج متنوعة كثيفة، تقام على مدار شهر رمضان المبارك، لخدمة النشء والشباب وأعضاء مراكز الشباب، وكذلك وجود أفكار ومبادرات مبتكرة وجديدة داخل مراكز الشباب، فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جرى تنفيذ فعاليات المسابقة والاختبارات اليوم بإشراف ولاء مهنى رئيس قسم الشباب، ومحمد عويضة، وإيناس عبد العظيم، وآيات مسعود بالإدارة، ومديري المراكز المشاركة، تحية تقدير واحترام لهم على مابذلوه اليوم وهم: حمدي عوض المدير التنفيذي بمركز شباب كفر عبد المؤمن، وأماني يوسف المدير التنفيذي بمركز شباب كفر الزهايرة، وسهام الصاوي المدير التنفيذي بمركز شباب ديمشلت.

يأتي التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشؤون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشؤون الرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدي عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس.

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