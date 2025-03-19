أم الأطباء، قصة كفاح الأم المثالية بمحافظة قنا لعام 2025

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن خلال السطور التالية نستعرض قصة إحدى الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 عن محافظة قنا، رجاء عدلي فتح الله أغابيوس أرملة منذ 18 عامًا تبلغ من العمر 63 عامًا حاصلة على بكالوريوس طب بيطري.



قصة كفاح الأم

تزوجت الأم عام 1988 وكانت تبلغ من العمر 26 عامًا بعد تخرجها في كلية الطب البيطري بمهندس يعمل في إحدى الجهات الحكومية وكانوا يسكنون في سكن حكومي خاص بعمله ولم يمتلكوا شقة خاصة بهم، كانوا دائمي التنقل من محافظة إلى أخرى بسبب ظروف عمل الزوج فكانت تعاني من نقل متعلقاتهم من أجهزة وموبيليا.



عندما انتقل إلى محافظة جديدة ولم يتوفر لهما مسكن فكان الحل السكن الجماعي لكل المهندسين، فلم يكن أمامهمت إلا أن تقيم مع والدتها وإخوتها الذين كان لهم دور كبير في مساعدتها والوقوف بجانبها، خصوصًا بعد أن التحقت بالعمل بإحدى الإدارات البيطرية بالمحافظة.



في هذه الفترة رزقها الله بالابنة الأولى عام 1990 والابن الثاني عام 1992، وظلت في منزل أسرتها، حيث وصل الأبناء إلى مرحلة دخول التعليم وكان عليهم الاستقرار في المحافظة وتوفير الإمكانات اللازمة لمذاكرة والتفوق.



التحقت الابنة بكلية الطب بعد تفوقها في الثانوية العامة وكانت من أوائل المحافظة.

وفاة الزوج

توفي الزوج عام 2006 وكانت الابنة الكبرى في الفرقة الثانية من الكلية والابن ما زال في الصف الأول الثانوي.



عانت الأم كثيرًا حتى تستكمل المشوار وتساعد أولادها لتحقيق أهدافهم حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس طب وجراحة وحاليًّا تستكمل الماجستير.

والتحق الابن الثاني بكلية الطب وحصل على بكالوريوس طب وجراحة وقامت بفتح عيادة له.

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