قائمة بـ 33 سلعة غذائية للصرف كدعم إضافي على بطاقات التموين

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2025، بشأن صرف المنحة الإضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل.

تفاصيل المنحة وآلية الصرف

ووفقًا للتوجيه الوزاري، سيتم صرف دعم مالي إضافي لحاملي البطاقات التموينية، حيث تحصل البطاقة التي تضم فردين على 125 جنيهًا، بينما تستفيد البطاقات التي تضم ثلاثة أفراد أو أكثر من 250 جنيهًا، وذلك ضمن منظومة الدعم التمويني التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

قائمة السلع المقرر صرفه كدعم إضافي على البطاقات

خصصت الوزارة 33 صنفًا من السلع التموينية الأساسية ضمن المنحة، وتشمل:

السكر

الزيت

الأرز

المكرونة

الحبوب مثل العدس والفول

منتجات الألبان والجبن

بعض السلع الغذائية المعلبة



ضوابط التنفيذ والرقابة

وألزمت وزارة التموين المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية والتجار المعتمدين بالالتزام بصرف السلع وفق الحصص المحددة لكل بطاقة دون أي رسوم إضافية، كما كلفت مديريات التموين في المحافظات بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توزيع السلع حسب عدد الأفراد

البطاقة التي تضم فردًا واحدًا : تحصل على كيلو سكر وزجاجة زيت .

: تحصل على . البطاقة التي تضم أكثر من فرد: تحصل على 2 كيلو سكر + 2 زجاجة زيت، إضافةً إلى سلعة أخرى لاستكمال قيمة الدعم.

إجراءات لضمان الشفافية ومنع التلاعب

أكدت الوزارة أن المستفيدين سيحصلون على رسالة نصية توضح قيمة الدعم المخصص لهم، إلى جانب بون صرف الخبز.

كما سيتم إصدار بطاقات إلكترونية جديدة مرتبطة بالنظام المركزي للتموين، بهدف منع التلاعب وتكرار الصرف لغير المستحقين، مع تحديث بيانات المستفيدين دوريًا لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

التزام حكومي بتعزيز الحماية الاجتماعية

يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة التموين لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع توجيهات الدولة لضمان الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

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