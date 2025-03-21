الجمعة 21 مارس 2025
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انفوجراف

محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

 

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تصفيات مونديال 2022 الهداف التاريخي لمنتخب مصر مونديال 2014 مونديال 2018 مصر تصفيات كأس العالم صلاح

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