قدم اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، التهنئة إلى الأمهات المثاليات، مشيدا بقصص كفاحهن.

محافظ شمال سيناء يقدم التهنئة للأمهات المثاليات

وأعلن المحافظ عن إقامة حفل لتكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن كل أم في شمال سيناء هي أم مثالية.



ووجه المحافظ التحية للسيد رئيس الجمهورية على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللمرأة السيناوية بشكل خاص.



بدوره قال المحاسب علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في شمال سيناء، أن وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، حيث جاءت افراج مصطفى محمود أما مثالية عن محافظة شمال سيناء، وسميرة شعبان حسن، أما مثالية لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كانت أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

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