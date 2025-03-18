الثلاثاء 18 مارس 2025
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محافظات

نجلها من ذوي الهمم، قصة كفاح أم من شمال سيناء تتوجها بلقب الأم المثالية

الأم المثالية بشمال
الأم المثالية بشمال سيناء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية والمحافظات، حيث أعلنت الوزارة أن من ضمن الفائزين السيدة سميرة من شمال سيناء والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من ذوي الهمم، حيث إنها قامت على تربية أولادها بعد حادث أليم توفى على أثره زوجها ونجلها  الصغير عام 2009.


 

الأم المثالية على مستوى الجمهورية بشمال سيناء، قصة كفاح بعد وفاة الزوج وتربية نجلها من ذوي الهمم 
 

وقالت الأم المثالية في تصريحات صحفية إن لديها ابنا من ذوي الهمم (صلاح محمد احمد عيسى) أصيب نتيجة الحادث الأليم حيث كان بصحبتهم حيث أصيب بشلل جعله طريح الفراش وقامت على تربيته حتى تخرج من جامعة سيناء كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون.


 

طوال هذه السنوات قامت الأولى على مستوى الجمهورية من محافظة شمال سيناء على تربية نجلها من ذوي الهمم ومعه شقيقتان تخرجا وأصبحتا معيدتين في المعهد العالي للهندسة بمدينة العريش وأخرى في جامعة سيناء مشيرة إلى أنها تتمنى من الله ان ترى نجلها يمشي على رجله مرة أخرى وأن يلتحق بوظيفة تساعدة على مواصلة حياته 
 

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الام المثالية علي مستوي الجمهورية المركز الاول على مستوى الجمهورية قسم الاذاعة والتليفزيون محافظ شمال سيناء مدينة العريش مدينة رفح الجديدة

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