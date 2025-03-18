منى الشحات، أم مثالية من البحيرة تتحدى شلل الأطفال وتربي أبناءها بعد وفاة زوجها

مسابقة الأم المثالية لعام 2025، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن خلال السطور التالية نستعرض قصة إحدى الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 عن محافظة البحيرة وهي مني الشحات إبراهيم السيد أرملة منذ 17 عاما تبلغ من العمر 52 عاما، حاصلة على دبلوم فني صناعي.

قصة كفاح الأم المثالية

ونشأت الأم في أسرة ريفية بسيطة ومنذ صغرها كانت تعاني من شلل الأطفال في قدمها اليسرى وتعتمد بشكل كلي على جهاز مساعد للحركة، تعرضت لكسر مضاعف في الساق في القدم اليمنى مما أدى إلى خشونة مزمنة في مفاصل القدم مما جعل والدها يخرجها من التعليم وهي في المرحلة الابتدائية.

بداية رحلة الكفاح

تزوجت الأم عام 1998 من موظف يعمل في إحدى الجهات الحكومية كان متزوجا ولديه أبناء وأنجبت منه ولدين.

واستمرت الحياة الزوجية مستقرة لمدة 4 سنوات ثم مرض الزوج بفيرس الكبد الوبائي وظل يصارع مع المرض لمدة 6 سنوات، وكانت الأم تقوم برعايته وخدمته ورعاية أبنائها.



توفى الزوج عام 2008 تاركا لها الأولاد وكان عمر الأبناء عند وفاة الزوج 8 سنوات، و5 سنوات ولم تستسلم الأم بعد وفاة الزوج لإعاقتها.

بدأت رحلة الكفاح من أجل تلبية احتياجات أبنائها فعملت خدمات معاونة لإحدى الحضانات لمدة 4 سنوات، وقررت تكملة تعليمها من الابتدائية وحصلت على شهادة محو الأمية ثم التحقت للعمل بإحدى الجهات الحكومية حتى تستطيع مواجهة ظروف الحياة الصعبة ومصروفات المعيشة ورعاية وتعليم أبنائها، وذلك بجانب إصرارها على استكمال تعليمها الإعدادي ثم الثانوي الفني، وحصلت على دبلوم فني صناعي.

عملت بجانب عملها محل في الفترة المسائية حتى تقوم بواجبها نحو أبنائها وتعليمهم حتى حصل الابن الأكبر على مجموع 99% في الثانوية العامة والتحق بكلية الطب.

واصلت الأم رحلة كفاحها من جهد وعطاء مع أبنائها حتى:

حصل الابن الأول على بكالوريوس كلية طب جراحة عامة وأصبح طبيبا.

التحق الابن الثاني بكلية الهندسة الفرقة الثالثة.

ومازال عطاء الأم مستمرا مع الأبناء حتى تحقق حلمها في أولادها.

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