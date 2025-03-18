الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

منى الشحات، أم مثالية من البحيرة تتحدى شلل الأطفال وتربي أبناءها بعد وفاة زوجها

مني الشحات إبراهيم
مني الشحات إبراهيم السيد، فيتو

مسابقة الأم المثالية لعام 2025، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض قصة إحدى الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 عن محافظة  البحيرة وهي مني الشحات إبراهيم السيد أرملة منذ 17 عاما تبلغ من العمر 52 عاما، حاصلة على دبلوم فني صناعي.

 

قصة كفاح الأم المثالية 

ونشأت الأم في أسرة ريفية بسيطة ومنذ صغرها كانت تعاني من شلل الأطفال في قدمها اليسرى وتعتمد بشكل كلي على جهاز مساعد للحركة، تعرضت لكسر مضاعف في الساق في القدم اليمنى مما أدى إلى خشونة مزمنة في مفاصل القدم مما جعل والدها يخرجها من التعليم وهي في المرحلة الابتدائية.

 

بداية رحلة الكفاح

تزوجت الأم عام 1998 من موظف يعمل في إحدى الجهات الحكومية  كان متزوجا ولديه أبناء وأنجبت منه ولدين.
واستمرت الحياة الزوجية مستقرة لمدة 4 سنوات ثم مرض الزوج بفيرس الكبد الوبائي وظل يصارع مع المرض لمدة 6 سنوات، وكانت الأم تقوم برعايته وخدمته ورعاية أبنائها.


توفى الزوج عام 2008 تاركا لها الأولاد وكان عمر الأبناء عند وفاة الزوج  8 سنوات، و5 سنوات ولم تستسلم الأم بعد وفاة الزوج لإعاقتها.
بدأت رحلة الكفاح من أجل تلبية احتياجات أبنائها فعملت خدمات معاونة لإحدى الحضانات  لمدة 4 سنوات، وقررت تكملة تعليمها من الابتدائية وحصلت على شهادة محو الأمية ثم التحقت للعمل بإحدى الجهات الحكومية حتى تستطيع مواجهة ظروف الحياة الصعبة ومصروفات المعيشة ورعاية وتعليم أبنائها، وذلك بجانب إصرارها على استكمال تعليمها الإعدادي ثم الثانوي الفني، وحصلت على دبلوم فني صناعي.

 

عملت بجانب عملها محل في الفترة المسائية حتى تقوم بواجبها نحو أبنائها وتعليمهم حتى حصل الابن الأكبر على مجموع 99% في الثانوية العامة والتحق بكلية الطب.   

واصلت الأم رحلة  كفاحها من جهد وعطاء مع أبنائها حتى: 
حصل الابن الأول على بكالوريوس كلية طب جراحة عامة وأصبح طبيبا.
التحق الابن الثاني بكلية الهندسة الفرقة الثالثة.
ومازال عطاء الأم مستمرا مع الأبناء حتى تحقق حلمها في أولادها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الأم المثالية بمحافظة البحيرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مسابقة الأم المثالية وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

هناء مكرم، الأم المثالية بالغربية صنعت طبيب وصيدلانية من العمل بمشغل ملابس

الأم المثالية 2025.. وزيرة التضامن تعلن أسماء الفائزات.. إلهام ابراهيم نور الأولى على مستوى الجمهورية.. وسيدة شمال سيناء تفوز بهذا اللقب

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل سحور مستشفى الناس الخيري للأطفال

وزيرة التضامن من الشيوخ: تسليم 10 آلاف بطاقة خدمات متكاملة بعد العيد

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد إقرار الزيادات الجديدة في شرائح الاستهلاك

وزير الرياضة يكشف حقيقة ما يتردد عن ترشحه لرئاسة "الزمالك" حال رحيله من الوزارة

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة على هذه المناطق

بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

العفو الدولية توجه نداء عاجل إلي دول العالم بسبب العدوان علي قطاع غزة

منوعات

المزيد

5.6 ملايين دولار، بيع أغلى كلب في العالم بالهند

الفيضانات تسبب في إغلاق الطرق وإلغاء الدراسة في إسبانيا

اكتشاف اتصال جيني في الحمض النووي لسكان تونس والجزائر تعود إلى العصر الحجري

أضرار في حرم المطار بعد تأخر مسافر عن رحلته في أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الثلاثاء

أسعار الباقات وكروت الشحن فى فودافون

المزيد

انفوجراف

نسخة 2025.. كيف أعاد مسلسل شباب امرأة تقديم الفيلم بعد 70 سنة؟! (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. إسلام والد أبي بكر وإحباط مؤامرات الكافرين

حكم الشرع في إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق؟ المفتي يحسم الجدل

ماذا تعرف عن علوم القرآن وما هي أشهر 10 كتب فيه؟

المزيد
الجريدة الرسمية