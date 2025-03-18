رغم إعاقة الابنة ومرض الزوج، إلهام سمير الأم المثالية بالشرقية تقود أبناءها إلى التفوق

الأمهات المثاليات 2025، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن محافظة الشرقية إلهام سمير بسام رياض متزوجة تبلغ من العمر 66 عاما حاصل على مؤهل الإعدادية.

قصة كفاح الأم المثالية بالشرقية



تزوجت الأم من شاب حاصل على بكالوريوس تجارة ويعمل محاسب بإحدى الهيئات الحكومية عام 1977 وكانت تبلغ من العمر 18 عاما، ثم بدأت قصة كفاح الزوجة عندما انجبت الابنة الأولى بإعاقة ذهنية شديدة فكانت مصاريف علاجها ورعايتها مكلفة للغاية، ولكن الأم صبرت على الابتلاء وحرصت على رعاية الطفلة.

وبعد ذلك بأربع سنوات رزقهم الله بطفل فحمدت الله على أنه كان طفلا طبيعيا وحرصت على تعليمه وبعدها بسبع سنوات أنجبت الطفل الثالث الذي كان أيضا طفلا طبيعيا ليعوضها الله عن صبرها ورعايتها لابنتها التي لم تهمل في توفير لها كل الحماية والرعاية، فزادت المصاريف وكانت الام تساند الزوج فى تدبير نفقات المنزل حتى تحرص على تربية الأبناء تربية سليمة فعملت على بيع الألبان ومشتقاته وعرفت بين أهالي القرية بأمانتها ونظافة منتجاتها.



أصيب الزوج بجلطة في المخ أثرت على حركته تدريجيا إلى أن أصيب بالشلل التام واحالته على المعاش لأسباب مرضية عام 2000،زادت الاعباء الاسرية على الام فاضطرت الى الاعتماد على مشروعها.



إصابة الأم فى حادث تسبب فى كسر بالذراع والركبة والحوض وفقرة بالظهر مما أدى إلى جلوسها بالفراش أربع أشهر، ورغم ذلك قاومت ولم تستسلم واستمرت بالعمل حتى تستكمل مشوار تعليم أبناؤها وتحقق حلم زوجها ووصول الأبناء إلى كليات القمة والتحق الولدان بالكليات كالتالي:

تخرج الابن الأوسط من كلية الصيدلة عام 2007 (تزوج)

تخرج الابن الأصغر من كلية الدفاع الجوى ويعمل ضابط بالقوات المسلحة (تزوج)

الابنة الكبرى معاقة ذهنيا حرصت على استخراج كارت الخدمات المتكاملة لها ورعايتها.

وفرحت الأم لتحقيق أمنية زوجها والوصول بأبنائها إلى بر الأمان وما زالت تكافح وتساند من اجل ابنتها وزوجها قعيد الفراش ومراعاة أسرتها واحفادها.

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