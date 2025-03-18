حنان محمد، أم مثالية من القاهرة تحدت فقدان الابن والزوج والمرض

الأمهات المثاليات 2025، أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن محافظة القاهرة إحدى الفائزات في مسابقة الأم المثالية حنان محمد عبدالحليم سليم، أرملة منذ 26 عاما تبلغ من العمر 61 عاما حاصلة علي ليسانس حقوق



تزوجت الأم عام 1984 من زوج يعمل موظفا بإحدى الجهات الحكومية، وبدأت أولى التضحيات بتحويل مسارها من كلية الزراعة لكلية الحقوق انتساب حتى تستطيع رعاية شئون بيتها.



أنجبت الابن الأول عام 1086 ولكن قضاء الله أن يصاب بمرض سرطان في الكلى في عمر (4) سنوات وعانت الأم مع طفلها لفترة (6) شهور بالمستشفيات للعلاج الكيمائي، ولكن توفى وترك فى نفسها وقلبها جرحا كبيرا.

بعد عام من وفاته رزقت بالابنة الثانية عام 1991 ثم بعدها بعامين أنجبت الابنة الثالثة التي أصيبت بمرض السكر وهى في سن الرابعة.

إصابة الزوج بسرطان



أصيب الزوج بسرطان على المخ وتم إجراء جراحة لاستئصال الورم أدت لإصابته بشلل رباعي وعدم القدرة على الحركة نهائيًا، وظلت الأم تقوم بواجباتها فى خدمة ورعاية زوجها في فراش المرض لمدة عامين دون شكوى.



توفى الزوج عام 1999 حيث كانت في سن (27) عاما، ورفضت الزواج لرعاية ابنتيها حيث بلغت الكبرى سن الثامنة والصغرى 6 سنوات

قصة كفاح الأم



واصلت الام كفاحها في الحياة وأصرت على استكمال دراستها، وتخرجت من كلية الحقوق وعملت موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وكانت الأم والأب للبنتين، وأدت رسالتها مع بناتها بكل صبر.

حيث التحقت الابنة الأولى بكلية الهندسة وتخرجت بامتياز، وتزوجت من زميل لها والتحقت الابنة الثانية بكلية الصيدلة وتخرجت وتزوجت من مهندس.



وقبل خروجها على المعاش أصيبت الأم بسرطان الثدي وخضعت للجراحة، وجلسات العلاج الكيماوي وهى في رضا تام بقضاء الله.

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