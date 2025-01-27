لقجع يوقع اتفاقية احتضان المغرب مقر رابطة الأندية الأفريقية

وقع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع مذكرة تفاهم مع هيرسي علي سعيد رئيس رابطة الأندية الإفريقية من أجل احتضان المغرب مقر جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم.



وتم توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار دور الجمعية في تطوير وتنمية كرة القدم على المستوى القاري.

وجاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في المغرب قبل عملية سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 مساء اليوم.

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