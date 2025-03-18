محمد صلاح: اعتدت على رمضان في أوروبا وأقدم كل شيء لمنتخب مصر

أجرى محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي حوارا مطولا مع منصة Vidio Sports الإندونيسية.

وتحدث محمد صلاح خلال الحوار عن النجاحات التي حققها مع فريق ليفربول بالإضافة إلى مشواره مع منتخب مصر والتي جاءت كالتالي:

حوار محمد صلاح مع منصة Vidio Sports الإندونيسية

ووجه المذيع سؤال لمحمد صلاح قائلا: “لقد كنت متسقًا للغاية على مر السنين في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة وإحداث تأثير على الفريق، فكيف تظل متحفزًا وأكثر كفاءة في كل موسم؟”.

ورد محمد صلاح: "لا أعلم، أعتقد أنني أجد دائمًا الدافع لنفسي، شيء يمكن أن يحفزني خلال الموسم ويجعلني أعمل بجد وأبذل المزيد من الجهد، أعتقد أنني أبحث دائمًا في كل صيف عن طرق لتحفيز نفسي، ولدي دافع كبير في الوقت الحالي، وهو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه أحد الأسباب الرئيسية".

هل تتذكر عندما قلت إن أرسين فينغر جاء إلى ميلوود وقدم لك النصيحة بشأن التركيز في المباراة، أليس كذلك؟

ورد محمد صلاح: "نعم، لقد طلبت منه النصيحة، هو عمل كثيرًا مع لاعبين رائعين وكما تعلم إرثه معروف في كل مكان، لذلك سألته عن تلك النصيحة وأعتقد أنها أحدثت فرقًا في مسيرتي أيضًا.

محمد صلاح

هل تتوقع أن يحصد ليفربول الدوري الإنجليزي؟

قال محمد صلاح:" نعم اتوقع ذلك إن شاء الله، أتمنى أن نواصل التحرك في الاتجاه الصحيح حتى نفوز بالبريميرليج، كان الأمر صعب بعض الشيء خاصة في فترة ما قبل الموسم. بالإضافة إلى ذلك بعض اللاعبين الكبار كانوا لا يشاركون في المعسكر التحضيري للموسم لأنهم كانوا يلعبون في اليورو. ولكن بعد ذلك أصبح كل شيء أسهل".

هل هناك فرق تشعر به في النهج التكتيكي لليفربول وطريقة اللعب تحت قيادة سلوت مقارنة بكلوب؟

محمد صلاح: "أعتقد أن الأمر مختلف قليلا، مع كلوب كنا نعتمد أكثر على الضغط والهجوم المضاد. مع سلوت الآن يريد منا أن نستحوذ دائمًا على الكرة والاحتفاظ بها واللعب والبحث عن المساحة.

ما هو التأثير الذي تعتقد أن أسلوب سلوت أحدثه على أداء الفريق هذا الموسم؟

محمد صلاح: "أعتقد أنه يمكنك أن ترى من النتائج، إنه ذكي جدا ولديه طريقته الخاصة في اللعب، فهو لم يغير أسلوبنا كثيرا لأنه يعلم أننا عملنا بهذا الأسلوب لسنوات، لكنه يطلب منا القيام ببعض الأشياء بشكل مختلف".

ما القصة وراء احتفالك بالأهداف؟ وماذا عن احتفالك بالسهم؟

: "نعم أغيره حسب الحالة المزاجية، أشعر أنه إذا أحببت شيئًا ما فسوف أفعله لذلك ربما يتغير مرة أخرى، احتفال السهم أنا فقط شاهدت نزال UFC وأحببت الاحتفال، هذا كان السبب وراء قيامي بذلك، ولكن نعم ربما سأغيره مرة أخرى"

شهر رمضان يشكل تحديًا للاعبين المسلمين مثلك، فكيف تحقق التوازن بين الصيام واللعب؟

محمد صلاح: لقد كنت في أوروبا لمدة 12 عام والآن أعتدت على ذلك، في إنجلترا تغرب الشمس في الساعة 6 مساء، وكنت أعيش في بازل عندما كانت تغرب الشمس الساعة 10.30، لذا لم يحدث ذلك فرقًا كبيرا، الأمور جيدة.

ماذا عن مشوارك مع منتخب مصر؟

محمد صلاح: "عندما ألعب لمنتخب مصر أريد أن يصدقوا أنني قدمت كل ما هو ممكن للمنتخب الوطني، للعب لمدة 13 عام وكنت دائمًا متاحًا للذهاب إلى هناك واستمتعت بوقتي أيضًا في إفريقيا.

جماهير ليفربول لديها علاقة خاصة معك، كيف أثر دعم الجماهير عليك داخل وخارج الملعب؟ وفي رأيك، ما الذي يجعل ليفربول ناديًا مميزًا للاعبين والمشجعين؟

محمد صلاح: لقد كان ليفربول دائمًا ناديًا مميزًا لأن الطريقة التي يتواصلون بها المشجعون مع اللاعبين غير عادية.

الحب الذي يظهرونه لجميع اللاعبين لا يصدق، لدي علاقة فريدة جدًا معهم، وربما لأنني أحد اللاعبين الذي لعب لفترة طويلة في الفريق بعد زميلي جو جوميز.

لقد كنت هنا لسنوات عديدة وحققنا كل شيء معًا وشعرنا أيضًا بالحزن معًا مثل الخسارة في النهائيات، لقد شاهدوني عندما كنت في أعلى مستوياتي وشاهدوني أيضًا في أقل مستوياتي، لذلك نحن دائمًا موجودون لبعضنا البعض، وهذا ما يجعل هذه العلاقة فريدة من نوعها.

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