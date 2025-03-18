الثلاثاء 18 مارس 2025
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ثقافة وفنون

صفوة عن مشهدها الجريء في “هي فوضى”: خالد يوسف السبب

الفنانة صفوة، فيتو
الفنانة صفوة، فيتو

كشفت الفنانة صفوة أسباب رفضها العمل مع المخرج خالد يوسف، بعد مشاركتها معه في فيلم "هي فوضى" ومشاهدها الجريئة المثيرة للجدل.

 

صفوة عن مشاهدها في هي فوضى: مش ندمانة


وقالت صفوة خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي": مبقتش ندمانة على دوري في هي فوضى، البوسة كانت مضايقاني في وقتها ، ولكن أكتر من مرة أتفرج على المشهد وألاقي نفسي مش متضايقة، جالي أدوار جريئة كتير ورفضت لأنها مرحلة وعدت.
 

موقف نجل صفوة من أعمالها الفنية ومشكلتها مع خالد يوسف

وتابعت صفوة: ابني عمره ما قالي حاجة على لبسي أو مشاهدي، أرفض العمل مع خالد يوسف لأن رؤيته بتكون غير اللي مكتوب على الورق، لأن مشهد الكوافير بقول فيه لخالد صالح تعالى وخلاص، وهنا المشهد خلص، لكن هو كمله برؤية تانية مش موجودة على الشاشة".

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