الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

 يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة وقرارات مجلس الوزراء.

ويعقب الاجتماع، انعقاد المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث يستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلاله تفاصيل ما تم تنفيذه من حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة قرارات مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي

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