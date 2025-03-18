محافظ القاهرة يكرم الفائز في مسابقة أوائل الطلبة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥

كرم د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة فريق محافظة القاهرة الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.



ومنح محافظ القاهرة أفراد الفريق المكون من ٤ طلاب وطالبتين من طلبة المدارس الثانوية هدايا عبارة عن ساعات سمارت، وشهادات تقدير، متمنيًا لهم دوام التفوق.



ضم الفريق حمزة منير محمود من مدرسة أملاك ٣ ث بنين بإدارة السلام التعليمية، ومنة الله زكريا مصطفي، وجنة هشام سيد من مدرسة العهد الجديد الثانوية بإدارة السلام التعليمية، وكريم محمد عبدالفتاح، ومحمد عصام حافظ، وأحمد عاطف محمد محمد من مدرسة متفوقين عين شمس الثانوية بنين بإدارة عين شمس التعليمية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن تفوق أبناءنا الطلاب يأتى بتوفيق من الله عز وجل أولًا، ثم نتيجة مذاكرتهم ومثابرتهم وجهدهم، كما أنه يأتي نتيجة لتفاني أسرهم الكريمة في رعايتهم لهم، وتوفير الظروف المناسبة للدراسة، بالإضافة إلى كونه ثمرة إخلاص معلميهم في أداء عملهم.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود المدرسين الذين أشرفوا على تدريب الطلاب ورافقوهم طوال مدة المسابقة.

شهد حفل التكريم سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم.

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