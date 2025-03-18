ننشر نتائج فعاليات الدورة الرمضانية لكليات جامعة كفر الشيخ للعام 2025

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية للكليات بجامعة كفرالشيخ، بمشاركة طلاب الجامعة، فى ألعاب خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالجامعة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقد جاء ذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وتنفيذ ومتابعة ايهاب جاد، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب، بالإضافة الى تعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الفرق الرياضية، مؤكدا أن ممارسة الطلاب للرياضة تزيد من ثقتهم بأنفسهم ورغبتهم في تحقيق الإنجازات كما أنها تنمي لديهم الرغبة في العمل ضمن فريق جماعي حيث أن التعاون هو مفتاح النجاح في الرياضة بالإضافة إلى الدور الهام للرياضة في تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم الإجتماعية.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب المبدعين في مختلف المجالات

وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلبة الفائزين، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، موجها الطلاب بضرورة الحرص على المشاركه في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

نتائج الدورة الرمضانية لكليات جامعة كفر الشيخ

أسفرت نتائج الدورة الرمضانية لكليات جامعة كفر الشيخ علي ما يلي:



فى كرة القدم الخماسي بنين، فاز فريق كلية الحقوق بالمركز الأول، وكلية التمريض على المركز الثانى وحصل فريق كلية الآداب على المركز الثالث.



وفى الكرة الطائرة، حصدت كلية التربية النوعية المركز الأول وكلية الحاسبات والمعلومات المركز الثانى، وحصلت كلية التربية الرياضية على المركز الثالث.



وفي بطولة تنس الطاولة، فاز بالمركز الأول بنين كلية التجارة وكلية الحقوق الثانى، وحصلت كلية الطب البشري على المركز الثالث.



وفاز فريق الذكاء الاصطناعي بالمركز الأول بنات، وفريق كلية الزراعة على المركز الثانى، بينما حصل فريق كلية الآداب على المركز الثالث.



وأخيرًا فاز ببطولة الدارتس بنين المركز الأول كلية الزراعة، وحصل على المركز التاني كلية الطب البشري، والمركز الثالث حصل عليه كلية التربية.



وفاز بالمركز الأول كلية الزراعة بنات، وحصل على المركز التاني كلية الذكاء الاصطناعي، والمركز الثالث حصل عليه كلية الحقوق.

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