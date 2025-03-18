الثلاثاء 18 مارس 2025
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أخبار مصر

تكريم وزير التعليم العالي تقديرًا لدعمه مشروع مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين

تكريم الدكتور أيمن
تكريم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي

كرمت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لـ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقديرًا لجهود الوزارة في دعم مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين داخل الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية.

«تطوير التعليم بالوزراء» يُكرم «عاشور» تقديرًا لدعمه مشروع مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين
 

وخلال التكريم، قامت «شرف» بتسليم درع مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين إلى د. أيمن عاشور، مؤكدةً أن دعم وزارة التعليم العالي للمشروع يعكس إيمانها العميق بأهمية بناء جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتزامها بتطوير المهارات الرقمية لطلاب الجامعات في إطار رؤية مصر 2030، حيث تمثل هذه المراكز بيئة تدريبية متكاملة تُكسب الطلاب المهارات الأساسية والمتقدمة في المجالات التكنولوجية المختلفة، ما يسهم في تحسين تنافسيتهم على المستويين المحلي والدولي.

احتفاء بجهود التطوير وزير التعليم العالي يتسلم درع مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين
 

وأعربت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، عن تقديرها للدعم الكبير من قبل وزارة التعليم العالي لمشروع مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين، خاصة بعد النجاح الكبير للتجربة الأولية في عدد من الجامعات، والتي جاءت بدعم من د. أيمن عاشور، حيث وجه بتوفير كل ما يلزم لإنجاح التجربة، مشيرةً إلى أن رؤية الوزارة وتوجيهاتها المستمرة كان لها الأثر الأكبر في إنجاح التجربة الأولية وتوسيع نطاقها داخل الجامعات المصرية.

وأضافت أن التزام د. أيمن عاشور، بتطوير المهارات العملية والتكنولوجية للطلاب يعكس حرص الوزارة على ربط التعليم بسوق العمل، وضمان تزويد الخريجين بالقدرات التي تؤهلهم للمنافسة عالميًا، مؤكدة أن هذا الدعم الكبير للمشروع ساهم في تحقيق خطوات ملموسة نحو تعزيز الابتكار والتميز في مؤسساتنا الأكاديمية.

يأتي هذا التكريم تأكيدًا على الشراكة الفعالة بين وزارة التعليم العالي وصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ودعمًا لرؤية الدولة المصرية في إعداد جيل من الشباب يمتلك المهارات التكنولوجية والمعرفة التي تؤهله للمستقبل.

 

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